Igual que en l'àmbit nacional hi han partits i ideologies que tenen la finalitat de repartir "carnets d'espanyolitat", d'altres sembla que a les Comunitats amb llengües cooficials i per analogia, es dediquen a repartir simbòlicament el carnet del gentilici autonòmic corresponent. En el cas de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la seua evolució històrica, la mixtura de cultures, de llengües, la repoblació, les invasions, les reconquestes, l'activitat comercial i la situació geogràfica enfocada cap al Mediterrani -i per extensió a Europa i al món-, no assumir eixe cosmopolitisme històric, eixa multiculturalitat mil·lenària resultat d'un intercanvi social, cultural i econòmic; esdevé una renúncia a les possibilitats, al potencial d'una regió per a millorar la qualitat de vida, de reduir la pobresa i de crear les condicions propícies per al progrés i el desenvolupament des d'un punt del món privilegiat per clima, cultura i localització. Precisament eixa diversitat, eixa falta d'uniformitat, eixa tolerància, eixa convivència, eixos contrastos dins d'un mateix territori, precisament això és un dels patrimonis que s'hauria de preservar, conservar i protegir. De fet, és l'única Comunitat amb llengua cooficial on no ha prosperat cap grup terrorista, la societat mai els hi ha recolzat. Potser, perquè tot allò que s'etiqueta despectivament de "meninfotisme", representa una visió pròpia, amplia i lliberal, que en l'àmbit social es transforma en pacifisme i tolerància. Ja és hora d'abandonar actituds i lectures negatives que no reflectisquen la interpretació mediterrània de la vida que es fa per aquestes latituds; de recrear-se en la simplificació del "Levante feliz" o l'infantilisme distòpic de ' l'Arcàdia feliç o el País de les meravelles". Llavors, amb les noves tecnologies i els nous canals de comunicació facilitant la connexió directa amb diferents parts del planeta, i des d'una societat dinàmica, iconoclasta i avantguardista que desperta, és el moment de trencar barreres i deixar darrere la penombra de la "consciència incompleta" per poder ser un xicotet far i llum dins d'aquest món imperfecte i desigual amb la intenció de transformar-lo i humanitzar-lo. De valencians, al món.