Los medios últimamente están haciendo hincapié en el tema de cómo el uso de filtros y el retoque de fotos en las redes sociales afectan a la gente, sobre todo a los adolescentes, y me sorprende que hablen de este tema ahora cuando llevamos sufriéndolo desde hace tanto tiempo, pero más vale tarde que nunca. Vivimos en una sociedad en la que se idealiza la belleza y la perfección, convirtiéndolos en sinónimo de éxito y ausencia de problemas. Este es el mensaje que promueven las redes sociales, con influencers guapísimos viviendo vidas increíbles, viajando por todo el mundo y rodeados de lujos, simplemente por ser guapos. Además, los filtros aparentemente inofensivos que distorsionan tu cara, te ponen colorete, te quitan todas las imperfecciones y te hacen parecer mucho más perfecto nos crean más complejos e inseguridades, lo que hace que no nos aceptemos como somos. Aunque Instagram ya se posicionó en contra de los filtros que distorsionan la cara de manera exagerada y que incitan a la cirugía estética, pienso que la semilla del mal sigue ahí. Con esto me refiero a que, a pesar de restringir el uso de este tipo de filtros, las redes sociales siguen promoviendo un tipo de belleza con unos requisitos y unos esquemas muy rígidos que ahogan a la mayoría de gente, lo que puede derivar en problemas psicológicos. Todos estamos bajo la influencia de los ideales de belleza y siempre nos sentiremos más o menos presionados por ellos durante las etapas de nuestra vida, pero tenemos que aprender a que éstos no se conviertan en nuestra condena y, sobre todo, propiciar el cambio.