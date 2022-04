Marco Aurelio recomendaba vivir «solo el minúsculo presente; todo lo demás, o bien ya estaba vivido o se encuentra en lo indeterminado». La vida en el tiempo es corta, no es conveniente desaprovecharla. Vivir el momento presente, con tantos problemas, con una pandemia transgresora, con países en guerra o una Rusia invasora de un estado soberano Ucrania, y con criminales de guerra... No es fácil vivir el momento presente. Además la sociedad va con prisas, pensando vivir intensamente el futuro, sin ver que podríamos al menos disfrutar algo el presente. Me pasa cuando voy a unos almacenes, lo hago tranquilo, guardando la distancia, pero los más activos se cuelan en el espacio que estoy esperando, para guardarla con la última persona que está subiendo, ellos no quieren esperar a guardarla. Hay demasiadas prisas, sin disfrutar el breve momento de sosiego, y se pierde el gusto de vivir el presente. Y pienso por qué no vivir con el tiempo, también en la nostalgia de lo que vimos, de lo que fuimos, pues quizás ya no exista, y que tampoco seremos lo que fuimos. Francisco Javier Sotés Gil. VALÈNCIA.