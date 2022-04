La plaza quería salir a tomar el sol. No era yo, sino ella. Yo me conformaba con una noche maquillada de tranquilidad. Pero ella insistía y tuve que hacer maletas para pasar unos días en la playa. Juntos los dos, como cada día. Comisión estaba en el chiringuito tomando algo fresquito. Adjudicación tomaba el sol. Tribunal dormía bajo una sombrilla de juncos valencianos. Requisitos se bañaban con una colchoneta e Inclusión ponía crema a la Resolución. Un paraíso de ilustres en la cala más inaccesible de la costa educativa. Allí todos y todas descansaban después de la II Oposición Mundial. La plaza me empujaba a formar parte de esta fotografía. Pero no veía sonrisas por ninguna parte. De hecho, no había caras sino rostros. Pese a la insistencia de la plaza, tuve una revelación. Yo no estaba hecho para el Verano. Soy Otoño. Siempre me he dibujado entre marrones, naranjas y limones. Y, ¿qué hacía entonces allí? Yo no pertenecía a su mundo de caras borradas y vacías. Prefería sonrisas y lágrimas, enfados y arrebatos. Mi mundo está lleno de contenido. Mi mundo está en las nubes. Está en un charco, en un compás, en un vaso limpio, en una huella, en una telaraña, en una tecla rota, en un globo de helio, en un estribillo, en un abrazo improvisado, en el gomet pegado en la suela de mi zapato, en la sábana de mi cama, en mis calcetines rotos, en la llave que no gira, en cada alarma del despertador, en la fila... Ese es mi sitio. Así que me quedo aquí. Solo pero contigo. Francisco Cantos Solaz. valència.