La existencia humana carece de la empatía requerida para la comprensión de las situaciones conflictivas. El ser humano goza de una sociedad civilizada, con la cual aborda los momentos de incertidumbre. Los últimos tiempos se han caracterizado por el enfrentamiento entre iguales, con una forma impregnada de violencia. Existen muchos casos sospechosos de un número importante de infectados por coronavirus, cuando lo eran en aquellos momentos de incertidumbre. El muro al que me refiero es el de las personas que comparten la generosidad y el buen hacer de todos para relativizar y aminorar la situación coyuntural, de forma que no se dé una regresión a tiempos pretéritos. El muro al que se enfrenta la gente consiste en una serie de cambios políticos en la sociedad humana. También se presenta una clarísima relación de los políticos, con finalidades no gubernamentales, cuya única finalidad es el propio beneficio económico.