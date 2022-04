A lo largo de la historia, los imperios se han caracterizado por la propensión a invadir otros territorios siguiendo siempre la constante de masacrar a sus habitantes y arrebatarles sus posesiones. En la época contemporánea existen otras formas de imperialismo, aunque no difieren demasiado en sus intenciones ni tan siquiera en los métodos, en todo caso son diferentes las justificaciones, pero en el fondo se trata de mantener una hegemonía con el fin de hacerse respetar y preservar su poder.

Hoy en día varios países tratan de emularlos. En el caso de China, se dan una serie de peculiaridades que la diferencian de otros en su forma de conseguir los objetivos. En primer lugar está la gran mentira china, que consiste en presentarse como un país comunista cuando en realidad practica el capitalismo en su forma más descarnada. En su caso para conseguir dicha hegemonía no necesita invadir un país, simplemente lo compra, pero no en el sentido estrictamente mercantil, sino más bien siguiendo una estrategia que se asemeja a la desarrollada en esa magnífica película de Joseph Losey “ El Sirviente”. Es decir se presentan como asistentes y terminan haciéndose dueños de tu casa. Sus armas no son mortíferas pero sí muy dañinas, es como si siguieran la ley de la selva, se fijan en un país, estudian sus debilidades e invierten y compran su deuda haciéndolo de ese modo dependiente de sus intereses. Por otra parte se mimetizan y se instalan en él, implantando negocios, bazares y restaurantes, en este último caso al principio con denominación de origen por la popularidad del tipismo, pero también compran los del propio país. Llegan incluso si es necesario a comprar los valores morales, como ocurrió hace años en los que la justicia española quiso imputar a los dirigentes chinos por violación de los derechos humanos en El Tibet y ante la amenaza por parte de estos de retirar las inversiones, se decidió recurrir a la teoría de “los principios de Groucho Marx” y promulgar una ley que impedía la persecución de delitos cometidos fuera de nuestro país.

Pero para conseguir todo esto se requieren unas determinadas condiciones, por una parte, una población con una enorme capacidad de trabajo y espíritu de sacrificio, tal como lo demuestran las imponentes obras de ingeniería y megaconstrucciones que se extienden por todo su territorio, por otra parte el gobierno ha conseguido que la población tenga cada vez menos conciencia crítica y sea muy complaciente, de hecho desde las revueltas de Tianamen no ha habido grandes contestaciones populares, y todo ello se ha logrado proporcionando grandes cotas de bienestar material, sobre todo en las grandes urbes, en el convencimiento de que estas conllevan un apaciguamiento de las reivindicaciones y la crítica social, lo que al final conduce a una sociedad alienada y conformada por personas obedientes, solo así se explica que puedan confinar a 24 millones de personas por una pequeña elevación de la incidencia de la pandemia lo que en cualquier otro país hubiera sido impensable.

Otra condición clave es la capacidad para el comercio, que es el pilar básico en el que se sustenta su supervivencia, venden todo y de todo y en ocasiones con pocos escrúpulos como se ha podido comprobar en los recientes casos de corrupción habidos en nuestro país con la compra de material sanitario, que aparte de evidenciar la indecencia de algunos de nuestros ciudadanos, cabe suponer que también las empresas vendedoras estuvieran al tanto o participaran en esos chanchullos.

Recientemente con motivo de la invasión de Ucrania se viene planteando el papel de China en la contienda y sea cual sea su actuación siempre estará guiada por mantener su capacidad de comercio, lo que hace albergar una mínima esperanza de que intentarán evitar que el conflicto se extienda ya que se quedarían sin compradores, que en un mundo deshumanizado serían más importantes que las personas.