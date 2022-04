Desde pequeños nos hacen tomar decisiones sobre nuestro futuro cuando ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. ¿Ciencias o letras? ¿Economía o latín? No sé qué es lo que me gusta, ¿en base a qué me decanto por una cosa u otra? No te preocupes, por ahí hemos pasado todas y todos. Y que no te mientan, si te equivocas, cosa muy probable, no pasa absolutamente nada. Voy por mi segunda carrera, y tengo un máster, y no, no es que tenga ansias de saber y todos mis estudios están relacionados. Me ha costado encontrar lo que me gustaba, pero al fin, lo he conseguido. Te va a tocar decidir muchas veces a lo largo de tu vida, y no debes tener miedo a equivocarte, con los estudios es lo mismo. Puede ser que te cueste encontrar tu camino, lo que realmente te gusta, pero no te preocupes, por eso hemos pasado todos y todas. Disfruta con lo que hagas, vas a estar más tiempo trabajando que no haciéndolo, es un tópico, pero la vida está para disfrutarla.