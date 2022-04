Se acerca Sant Jordi, el día más bonito del año para los catalanes. Para los amantes de la lectura residentes en Catalunya, puede resultar también una jornada muy enriquecedora. El pensar en todas las paraditas llenas de libros, me transporta a años pasados, y aparece en mi cabeza la gran pregunta: ¿Qué librazo adquiriré este año? El hecho de que a mí me haga mucha ilusión me plantea otra duda: ¿queda mucha gente a la que le apasione leer? Yo creo que no. Si nos paramos a observar las nuevas generaciones, siempre prefieren el teléfono móvil. La lectura se está perdiendo, y aunque dichos libros hayan intentado subirse al tren tecnológico mediante los eBooks o audiolibros, no lo han conseguido. Las redes sociales les pasan la mano por la cara y se convierten en la principal distracción de la mayoría de personas. Pueden y hacen uso de ellas en cualquier lugar y en cualquier momento. Es un problema que afecta a los jóvenes, los adultos siguen leyendo (menos que antes, pero lo hacen). Me pregunto cómo podríamos solucionarlo.