En 1925, Hugo Gernsback creó el aislador, un aparato diseñado para ayudar a las personas a concentrarse eliminando todo tipo de ruidos externos. Y es que la capacidad de los seres humanos a concentrarse durante largos periodos es uno de los desafíos más complicados a los que el hombre se enfrenta. Gracias a este invento, se observó que ante la ausencia de ruido externo la mente puede llegar a ser la causante de más de la mitad de las distracciones, pero ¿cuál es el verdadero poder de la mente? Las culpables de la falta de una concentración óptima son dos hormonas (la adrenalina y el cortisol) que a su vez aportan la energía y la fuerza necesaria en momentos de alta exigencia. Esto puede sonar contradictorio, pero no lo es, y la explicación la da la curva de “la atención” propuesta por unos científicos en el siglo XIX. Esta curva muestra un periodo de crecimiento debido a una motivación por parte de la persona, pero al cabo de un tiempo empieza a decrecer por falta de estímulos. Por este motivo, a la hora de estudiar, trabajar o dar clases, es necesario hacer actividades más dinámicas y respetar los tiempos de descanso para evitar una disminución en la concentración. Para evitar la desconcentración en los adolescentes, destaca el método pomodoro. Esta técnica combina minutos de estudio con un porcentaje menor de descanso, consiguiendo así la optimización de la productividad. Muchos estudiantes utilizan este método para evitar distraerse y de esta forma conseguir la concentración máxima necesaria para estudiar. Los adultos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad tienen más posibilidades de sufrir otros trastornos psiquiátricos como trastornos de personalidad, trastorno explosivo intermitente y trastornos por uso de sustancias. Además del impedimento para el aprendizaje de forma eficaz. Actualmente entre un 2% y un 5% de la población padece TDH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad), un trastorno del neurodesarrollo por el cual el niño o adolescente tiene dificultades para concentrarse, intranquilidad o nerviosismo. Como consecuencia su nivel de atención en el aula es diferente al de un niño sin este trastorno, por lo que se debería de tener especial cuidado y tratar de amenizar las dificultades a las que se enfrentan estos niños. Hoy en día hay medicamentos como anfetaminas o metilfenidatos que consiguen neutralizar las consecuencias de este trastorno, no obstante hay que tener precaución, pues se desconocen los factores adversos. En la antigüedad se creía que la mayoría de dispositivos electrónicos como la radio o la televisión eran un problema de distracción y manipulación de la persona, pero en realidad el mayor inconveniente era la mente. Si bien es cierto en la actualidad la sociedad cuenta con un porcentaje mayor de distracciones entre las que destacan principalmente las redes sociales. Esta herramienta social mantiene a los jóvenes entretenidos durante horas, disminuyendo el tiempo dedicado a otras actividades. Aun así estas redes presentan la ventaja de ayudar a conectar y a socializar con otras personas. El ser humano no está diseñado para realizar varias tareas al mismo tiempo y cuando pretende ser multitarea aparecen las distracciones debidas a una acumulación de pensamientos ajenos. El problema surge cuando estos pensamientos son negativos ya que esto da lugar a la aparición del estrés y como dijo Epicteto “El hombre no está preocupado tanto por problemas reales como por sus ansiedades imaginadas sobre los problemas reales”. Ante situaciones de estrés el hombre no es capaz de poner en orden sus pensamientos y divaga en lugar de centrarse en la tarea que esta realizando. De esta manera, hay que saber dónde se quiere centrar la atención y por qué. Como conclusión, cabe destacar que el hombre es el dueño de su propia mente y por ello debe conocer sus límites y aspiraciones. De esta manera tiene que enfocar y ordenar sus tareas sin olvidar los momentos de descanso, pues a veces se necesitan tiempos de desconcentración para una mejor concentración. Esto puede resultar fácil, pero ¿hasta qué punto es el ser humano capaz de dominar su mente?