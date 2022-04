De niño había muchas cosas que no comprendía, y de mayor, aunque las entiendo hay muchas que no comparto. Pero, a lo que vamos.

Ahora que Jesucristo ha resucitado, se han terminado las últimas procesiones; pero, como me suele suceder, la realidad me influye y también me resucitan los recuerdos.

En 1961 yo era un niño tierno e inocente, con la recién tomada comunión en San Valero, junto a mi amiga de la niñez Maripaqui. Mano a mano, como dos novios enanos, felices, blancos, inmaculados.

Alguien de la familia, tal vez la madre de Maripaqui, dijo que debíamos salir en la procesión del barrio. Quizás pretendía que el efecto beatífico de la comunión no se disipara, o se viera reforzado con el bálsamo del tránsito procesional.

A mí la idea me ilusionó. Eso de salir de nuevo, vestido de marinero, por la calle y a la vista de todos, tenía el punto de exhibicionismo y acción que me motivaba.

Así que, una tarde suave y silenciosa me vi desfilando por la calle Játiva junto a Maripaqui, en medio de una comitiva de mujeres de negro, tocadas con generosas mantillas y altas peinetas.

Una señora de aquellas me dio un largo cirio encendido para que lo llevara durante todo el recorrido; al tiempo que me hacía la siguiente advertencia: "Ten en cuenta que la procesión es larga y el cirio corto". A mí no me lo parecía, pues aquella vela me llegaba hasta el hombro y además amenazaba con quemarme los zapatos de charol a cada paso. Además —pensé —, si se me acaba el cirio, pediré otro o caminaré sin él más ligero. Vamos que yo no veía problema por ningún lado, y no entendía el apotegma de la clavariesa.

El cortejo terminó y el cirio duró todo el recorrido, lo que reforzó mis pensamientos.

Con los años entendí el refrán que me rebeló aquella nazarena: nuestra vida es larga y hemos de cuidarnos para poder llegar hasta el final en óptimas condiciones.

Lo que ocurre es que de jóvenes nos resulta difícil entender ciertos aforismos que solo comprendemos cuando vemos de cerca el final de la procesión.

Sería recomendable una buena educación desde la infancia para conseguir una reserva cognitiva y una salud física de calidad que nos ayudaría a comprender ciertos aforismos y a ponerlos en práctica desde la niñez.