Me encantaba el huevo duro; no lo había de chocolate, o nuestra economía no se lo podía permitir. Estaban pintados de suaves colores básicos: azul, rosa, amarillo, o tostado brillante. Le seguía en preferencia la masa horneada con forma de animalito (rana, dragón, culebra, tortuga, o animal indefinido), salpicada con anisetes dulces de colores, con una depresión-nido para que pudiera reposar el huevo entre sus “carnes”, o directamente en la boca del “monstruo”.

Pero por encima de ellos se encontraba el sumun de la delicatessen, cuando había suerte, la longaniza de pascua; dura, especiada, algo picante, aromática, gustosa, y siempre insuficiente. También acompañaba primorosamente el festín mi querida barrita de chocolate Lingotin o similar. Y agua, mucha agua, porque tragar todo aquel contubernio de sequedades era un reto que simultaneábamos con saltar a la cuerda, jugar a pillar, al “tu la llevas”, al escondite, a cantar “la tarara sí, la tarara no”… También me gustaba jugar con las niñas, ya que en la escuela siempre estábamos separados, en aulas distintas, o en colegios solo de chicos. Aunque a mí no me eran tan desconocidas porque ya tenía dos hermanas, pero eran menores que yo. La mona de pascua era sobre todo un encuentro con el campo, con la naturaleza, con cierta permisividad en nuestra conducta infantil. La mona de pascua era el disfrute al aire libre, el juego, las risas, las canciones; una tregua de libertad infantil, de convivencia y desahogo necesarios. Pero, sinceramente, confieso que lo que más me gustaba era cascar el huevo duro en la frente de mi mejor amigo, por la punta, antes que él, y salir corriendo; sabiendo que con seguridad su huevo acabaría en mi cogote. Y abrazarnos rodando por la yerba, simulando que reñíamos, aunque solo eran muestras varoniles de nuestros afectos.