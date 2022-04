Se entiende que peatón es cualquier persona que va a pie por una vía pública, por lo que su propia definición se opone a la persona que va o transita en un vehículo, sea de la índole que sea. Además, los peatones circulan generalmente por la acera, que es la parte lateral de la calle reservada a estos. Bueno, pues si esto es fácil de entender, cómo se explica la permisividad en las aceras de Valencia para que transiten bicicletas, patinetes y otros artilugios sin ninguna consideración hacia los peatones.

Las aceras han perdido su razón de ser y acaba definitivamente con su funcionalidad si se considera además el exceso de ocupación de estas provocado por las terrazas de bares y el aparcamiento improvisado de motos. Todo ello contribuye al manifiesto ninguneo de los peatones y en especial de las personas con necesidades especiales de movilidad que precisan de una distancia de respeto mínima en las aceras.

Sin embargo, en Valencia, a diario, se ven sobre todo bicicletas y patinetes transitando por las aceras y lamentablemente, con demasiada frecuencia, se producen percances que provocan daños severos y a veces irreversibles, sobre todo en personas mayores que no pueden imaginar que les arrolle un vehículo por el espacio reservado a los peatones: las aceras. Unos viandantes que son quienes menos contaminan la ciudad con su forma de movilidad limpia y sostenible como ninguna otra. Los peatones no pueden enfrentarse a este incivismo que muestran quienes utilizan las aceras como vías de transporte para sus vehículos, por lo que es ya hora de una campaña que erradique esa costumbre y se sancione esa infracción que no juega en favor de la diferenciación sostenible de Valencia. Una ciudad que viene apostando por movilidad en medios no contaminantes, pero en los espacios diseñados a tal efecto, es decir, en los carriles bici y en su defecto en las vías públicas, nunca en las aceras que deben ser solo para los sufridos peatones.