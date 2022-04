Cuando Ricard Perez Casado decidió suspender el proyecto de realizar una autopista urbana en el antiguo cauce del río Turia, permitió crear un pulmón verde en la ciudad que ha permitido a muchos ciudadanos y a la propia ciudad tener un espacio propio y natural. El acierto -reconocido también por quienes proyectaron la posible autopista-, fue posible en parte gracias a que, precisamente, dejó de ser un cauce activo desde el punto de vista fluvial. Como parque urbano público, surgió de la iniciativa ciudadana bajo el lema «el riu es nostre i el volem verd», y finalmente se denominó «Jardín del Turia» o «Jardí del Túria»; término más que representativo de su uso y localización. Conmemorar su 35 aniversario es una celebración más que justificada y necesaria. Però, aleshores, si el riu és nostre i el volem verd, s’anomena Jardí del Túria i està en la ciutat de València; perquè canviar el nom per un en anglés, de la ciutat de Nova York i on s’ha d’afegir el gentilici propi per identificar la seua ubicació geogràfica. Sincerament, quan es barrejen nacionalisme i esnobisme, tot pot ser.