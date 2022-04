Volvíamos del Estadio de La Cartuja, de madrugada, después de andar cinco kilómetros con la pesada carga de una derrota por penaltis y tras dejarnos el alma animando a nuestro equipo.

Fuimos muchos menos que los aficionados del equipo rival ( alguien debería dar explicaciones) pero demostramos incansablemente nuestro compromiso y nuestros sentimientos durante todo el partido y pudimos superarles en intensidad.

Al pasar junto al Ayuntamiento de Sevilla un grupo de seguidores del Betis gritaban a todo pulmón : ¡¡Peter Lim, te quiero!!

Cuando unos segundos después pude procesarlo, lo entendí todo ; no, no era una provocación, era una celebración. Algo que celebra cualquier rival del Valencia CF.

Lamentablemente los seres humanos somos capaces de poner nombre a los artefactos más mortales. Little Boy y Fat Man fueron los nombres de dos bombas atómicas. Actualmente misiles de nombre Iskander y Khinzal caen sobre Ucrania.

En el mundo del fútbol un arma de destrucción masiva también tiene nombre: Peter Lim.

Estos son algunos de sus "méritos": no respetar los criterios de las direcciones deportivas, poner los fichajes en manos del mayor agente de jugadores (con el que comparte intereses en la Sociedad Gestifute) , otorgar el cargo de entrenador a un amigo con experiencia como comentarista de televisión pero ninguna como técnico , despedir al míster que construyó nuevamente un equipo ganador (título de Copa y sucesivas clasificaciones para Champions), despedir al reconocido como mejor gestor del fútbol español, regalar a nuestro capitán y uno de los mejores centrocampistas de la Liga (sigue celebrando títulos en otro equipo), malvender a otros muchos jugadores, fichar a un entrenador novel que no daba la talla, negar a los siguientes entrenadores los fichajes que reclamaban para corregir una plantilla a todas luces descompensada....

Y todo esto sólo en el plano deportivo. El económico y social merecerían un capítulo aparte. Imposible hacer más cosas mal en menor periodo de tiempo.

¡Cómo no van a celebrar el resto de equipos de la Liga que un histórico competidor esté en manos de Peter Lim!

Un dato demoledor: de las últimas 25 temporadas (si incluimos la próxima) solo en seis ocasiones el Valencia CF se va a quedar fuera de competiciones europeas. Cinco de ellas lo serán bajo la gestión de Peter Lim.

Señor Peter Lim escuche esto una vez más: nosotros no lo queremos aquí. ¡¡Váyase a su casa!!

Lim go home!!!!