Hay que ver qué gusto se le da a la lengua atacando a Vox, jactándose de demócratas, quienes han demostrado ser por sus obras lo más corrupto y despreciable de la política. Yo he sido votante del PP, desde la democracia . Cuando entró Rajoy, en el 2008, me di cuenta de la mentira y el engaño de que sus votantes habíamos sido objeto; estuve años sin votar, desanimada, frustrada, sin alternativa, y vi que la izquierda y la derecha son iguales: los mismos perros con diferentes collares. Todos van a situarse, sin pudor, sin vergüenza y sálvese quien pueda. No sé cual será la actitud de Vox si un día llega a gobernar, pero le daré mi voto de confianza con la esperanza de que cumpla todo lo que promete y no haga como el PP: Prometer hasta meter. Para mí la extrema derecha es la única alternativa, es responsabilidad, austeridad, compromiso, patriotismo, solución... y la extrema torcida es endeudamiento a conciencia y a conveniencia, mendicidad, parasitarismo social vitalicio, okupas, desidia, demagogia, políticas defensoras del delincuente, aliados del terrorista y fomentación y justificación del pataleo y la violencia revolucionaria ¿Cúal prefiere usted?