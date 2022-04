Han pasado tres días desde que el Valencia no pudo conquistar su novena Copa del Rey en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

Ahora me doy cuenta de por qué usted no ha entendido ni entenderá nunca lo que supone ser "Valencianista" con mayúsculas. Era mi sexta asistencia a una final, las 5 finales anteriores eran las últimas finales ganadas por el Valencia.

Esta historia empezó en el estadio de Heysel el 14 de Mayo de 1980, donde el Valencia ganó la Recopa de Europa en la tanda de penaltis. Cinco finales después, en otra tanda de penaltis, en este caso perdida, he entendido lo que significa el Valencia en mi vida. Llegué a Sevilla con toda la ilusión en mi mochila, me iba a encontrar con mi hijo que acudía desde Valladolid, donde vive, e iba a asistir al partido junto a él y a mi sobrino. Viví las horas previas respirando valencianismo en pleno centro de Sevilla. Las Fallas se trasladaron por unas horas a los alrededores de la Giralda. La incesante lluvia no nos desanimó, y entramos en el estadio.

He vivido el partido más emocionante de mi vida. Nunca he animado como lo hice el pasado sábado. Creo que todos los que estábamos allí sabíamos de la trascendencia del partido y de la importancia de nuestro apoyo. Sabíamos que el equipo nos necesitaba y fuimos ese "Murciélago" del que usted nunca formará parte. El equipo respondió con un gran partido, y solo faltó el acierto y la suerte que decide las finales.

Al acabar, y asumiendo la derrota, pensé solo en una cosa, en lo orgulloso que estaba de nuestro equipo que nos había regalado un gran partido, tan dificil de hacer en una final. En lo orgulloso que estaba de todos y cada uno de los "Valencianistas" que llevamos al equipo en volandas durante los más de 120 minutos de juego, y de todos los "Valencianista" que desde Valencia y desde todas las partes del mundo sufrieron con nosotros.

Después pensé en mi padre, que ya no puede realizar viajes largos y no pudo asistir; en Vicente Molina y Pepe Ferrer, "Valencianistas de verdad" que nos dejaron en el último año. En mi abuelo, Paco Balaguer, que fue chófer de D. Luis Casanova (no sé si le suena este nombre Sr.Lim). Lo llevó por toda España en un coche a gasógeno. Es otro héroe más, como Españeta y tantos otros.

Peter, usted está en su torre de cristal en la otra parte del mundo, tratando al Valencia como una empresa más y menospreciando a toda esta gente que como yo, siente el Valencia como suyo, aunque económicamente sea de usted.

No soy yo el que le diga que es lo que tiene que hacer, pero solo le pido una cosa: que las próximas veces que tome decisiones que afecten al Valencia piense en todas estas personas que le he nombrado en esta carta, ellos si que son "Valencianistas de verdad" y con mayúsculas. Usted es un pobre millonario que solo piensa en el dinero y por eso no entenderá nunca lo que significa el "Sentiment blanc i negre" y ser parte de nuestro "Murciélago".

Un valencianista orgulloso de su equipo y de su afición,

AMUNT VALÈNCIA!