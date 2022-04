Me despierto boca arriba y abierto de hojas sobre la cama —¿Abierto de hojas?, no sé qué me digo—. La hora del día o de la noche es incierta, tengo la sensación de ser más observado que observador, y una penetrante fragancia a celulosa dulce lo inunda todo. Mis pensamientos se expresan en Cambria regular cuerpo 12, con ortografía correcta y márgenes justificados. Una hoja en crema edición de noventa gramos se mueve hacia la izquierda, como un brazo cansado que cambia posición.

Abruptamente me cierro del todo, como si el mundo se apagase, y levito a merced de alguien. Siento el calor de una mano que me envuelve y me sujeta con fuerza. Me dejo llevar sin voluntad. De repente, junto a mí, siento la suavidad de un cartoncillo glasofonado en mate. Ya somos dos bien apretados y camino quién sabe adonde.

Intento leer la página de los créditos, pero no consigo acceder a ella desde la “ciento siete” donde se me quedó la hoja doblada —No me gusta que me doblen la fibra, nunca se recupera la tersura original y siempre me duele cuando cambia el tiempo. Prefiero los marcapáginas de colores—. Así que, mientras viajo, me entretengo con el contenido de la página flagelada: “Quería estar a la vez en todas las puertas, dispuesto a saltar sobre todos los que tuviesen la intención de atacarle.”

Un escalofrío me recorre desde la portada hasta la contra, pasando por los créditos, las ciento veinticinco páginas escritas, la media docena de blancas y el índice. No puedo creer que de todos los libros que se habían escrito en la historia de la literatura yo sea precisamente este. Era el colmo de los colmos, el súmmum de la transmutación, la mutación literaria perfecta…

Estaba todavía aturdido cuando terminó nuestro viaje, me separaron de mi acompañante y me dejaron plantado en una estantería de madera blanca, junto a miles de ejemplares muy diferentes y apretados. Un rumor de voces de papel declamaban sus textos con historias, cuentos, aventuras, dramas, comedias, tragedias, epopeyas… Y me sentí bien acompañado y reconfortado, miembro de una gran familia numerosa, culta y bulliciosa. Y con la certeza de que los libros nunca dormimos, porque siempre hay alguien en el mundo que está leyendo uno de nuestros clones; y el mío, aunque es de los más desconcertantes, también es de los más conocidos y difundidos. “Quisiera estar a la vez en todas las manos, dispuesto a abrirme a todos los que tuviesen la intención de leerme”. Ahora me siento con autoridad suficiente para adaptar aquel párrafo clásico, con permiso de mi estimado creador Franz.