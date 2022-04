Luisito no quiso estudiar. La inversión materna no fue un acicate para que el benjamín de los Medina hincara los codos. El rollo del esfuerzo no caló en el niñito bien, probablemente porque traía aprendida de serie la lección: «cómo poder vivir sin dar un palo al agua». Dentro de la nobleza, ser segundón no es nada fácil, porque el primogénito suele arramplar con todo, pero cuando eres avispado sabes utilizar algo tan intangible como un «contacto», y eso es precisamente lo que ha hecho Luisito: valerse de su estampa y de su origen para engañar, con o sin la aprobación del alcalde, al Ayuntamiento de Madrid. Estampa no le falta, aunque no tenga ni medio limón en el interior de su nevera, pero, como al escudero del Lazarillo, hay que reconocerle el porte gallardo y gallito que le proporciona la americana cara. Y así con ese empaque, lleva 25 años viviendo del cuento como bróker de materias primas, mangoneando de aquí para allá para poner en contacto a fulanito con menganito y poder, en el trasiego, llevarse algo para la saca. Ahora le han pillado trincando más de la cuenta y se ha liado la marimorena y el pobre anda un poco aturdido porque no entiende nada. Solo he cobrado un 10% de comisión, le dice al juez con desparpajo y este se queda entre perplejo y cabreado porque cree que el noble le está tomando el pelo o lo está intentando. Carmen Capilla Lanagrán. VALÈNCIA.