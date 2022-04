Dins l'evolució històrica de les ciències i les arts, durant l'època del Regne de València i donada la situació sociopolítica, es crearen les condicions apropiades d'on va sorgir un moviment social, econòmic, polític i cultural que va durar segles. La implantació de les noves corrents literàries i científiques, va permetre el desenvolupament i progrés d'un Regne que dins la Corona d'Aragó s'obria pas al món. Eixa visió i arrelam a la regió junt amb el reconeixement cultural de la llengua valenciana precisament per l'enfocament internacional, ha suposat posteriorment l'assentament de les bases comunes i sòlides d'una cultura de convivència establint els seus usos socials, forma de relacionar-se i d'entendre la vida i el món. Mantenir eixe llegat cultural, cuidar-lo i valorar-lo sense imposicions esdevé una de les assignatures pendents com a societat. Interpretar al segle XXI d'una forma avançada i moderna allò que com a patrimoni local i universal vam rebre, suposa un repte -davant determinades visions enredades en nacionalismes i sucursalismes estèrils-, per poder afrontar l'exercici de la pròpia autonomia amb la consciència que des d'un barri o qualsevol xicoteta localitat som món i es pot fer món. Es fa necessari reenfocar determinades tendències que -condicionades pel context-, han afavorit actituds reaccionàries, abstretes i reconcentrades amb certa sensació de victimisme i infravaloració; de pèrdua lògica i conseqüent del coneixement del potencial com a comunitat, tractant de buscar al nord o al centre les solucions on, potser, estaven més a prop. De Joanot Martorell, Ausiàs March, Isabel de Villena, Jaume Roig, Roís de Corella passant per Lluís Vives, Gregorio Mayans, Jorge Juan, botànic Cavanilles, Andreu Piquer fins als nostres temps, s'ha desdibuixat el sentit i l'ésser originari traduint-se en reduccionismes, limitacions del nacionalisme local i comparacions externes constants quan, en realitat, no aprofitem de forma intel·ligent la nostra situació a Espanya, Europa i el món. Reinventar eixes arrels i retornar per mirar al futur, esdevé en temps de crisis un exercici mental i social que -junt amb les possibilitats tecnològiques actuals-, pot fer renàixer el que estava dubtant, adormit i peresós. No ens hem de creure més ni menys, però tampoc menysprear el que vam ser i som des d'una cultura respectuosa, oberta, bilingüe i mediterrània amb vocació per l'humanisme i la il·lustració. És temps per superar-nos, de soltar el romanent d'autodestrucció imposada i inconscient, per encarar un futur de creació i prosperitat transcendent. Llavors, per aquesta sublimació amb peus a terra, no hauríem de caure en l'efecte pèndol d'un nacionalisme cultural i lingüístic monolingüe local. Arribar més enllà dels límits geogràfics i mentals des d'una visió tel·lúrica autòctona i internacionalista, és la forma més sòlida per mantenir, cuidar i valorar l'herència d'un patrimoni social i cultural universal.