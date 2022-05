Todo el mundo ansía el verano y a una parte de mí le preocupa. Otro año que no sé hasta qué punto me siento conforme con mi cuerpo, llevo así toda la vida y es agotador: tener que prepararse para el verano, operación bikini... ¡Que se acabé ya! Poco a poco vamos avanzando en aceptar todo tipo de cuerpos y aceptarnos a nosotras mismas, pero es tan complicado... Una idea clavada en nuestras mentes que se refuerza día a día con post y fotos en redes sociales donde destacan cuerpos perfectos y un precioso vientre plano y sí, soy consciente de que parte de lo que vemos no es real, pero cuánto daño hace no parecerse a esa irrealidad. No lo niego, me cuesta, es trabajo, pero me lo he propuesto, no quiero que se convierta en un martirio, ya vivimos suficientes cosas que nos pueden atormentar, que el peso no lo sea. El verano es felicidad, es sol, es diversión, es evitar las preocupaciones así que, si me estás leyendo, te animo a que te pongas tu bikini o tu bañador y sonrías más que nunca porque así es como mejor te queda.