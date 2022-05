Soy votante del Gobierno que usted encabeza desde las últimas Elecciones Generales. Me dirijo a su persona en el convencimiento de que voy a ser escuchado con la atención que le caracteriza. Mi pregunta es la siguiente: ¿por cuánto tiempo podremos disfrutar del bienestar social que todavía no se atisba en el horizonte? La duda que me invade consiste en la peligrosa situación generada por la extrema derecha, la cual no es un hecho aislado. En Francia, cada vez está más cercana, en porcentajes de votos, la extrema derecha, de un gobierno aceptable como el de Macron. Los resultados tardarán en producirse en un plazo relativamente corto. Mas la proximidad de un cambio de semejante calibre desestabiliza cualquier planteamiento, por muy lejano que se quiera percibir. El futuro de sus proyectos parece efímero si la derecha programa intervenciones destructivas para los intereses de un partido político como el suyo. Confío en la sagacidad, que usted lidera, para que los ideales progresistas no sean desbordados por los resultados electorales adversos. Alberto Jesús Lereu Sanchis. catarroja.