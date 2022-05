Cuando mi hija duerme, no puedo evitar quedarme un rato en la puerta de su habitación observándola. La veo tranquila, inocente, tan feliz, con la seguridad que infunde estar en casa, ajena a un mundo hostil que se rompe en pedazos… Y en ese momento no puedo evitar notar una punzada en el estómago al preguntarme ¿qué sociedad vamos a dejar a nuestros hijos? Un planeta enfermo que se muere, un mundo partido en dos donde si tienes suerte crecerás en una sociedad egoísta e individualista donde tanto tienes tanto vales y si no has tenido suerte crecerás en la otra parte, un mundo donde las guerras, el hambre o la injusticia campa a sus anchas… Y cuando estoy inmerso en esos pensamientos me doy cuenta de que la solución la tengo delante, la solución son ellos, esas nuevas generaciones, los niños que aguantaron un confinamiento, que vieron los parques cerrados, vieron partir a sus abuelos y soportaron mascarillas en clase y un mundo sin abrazos y aún así siempre hubo una sonrisa… Ellos son la gran esperanza. Sergio Suárez Rabanal. valència.