En algunas comunidades de España, en ocasiones, se popularizan términos despectivos con los que de forma sutil y rancia denominar a aquellas personas que no son de auténtico origen autóctono, sino más bien, de un "Rh negativo" que adolece de ocho apellidos oriundos de la región en cuestión. A diferencia de los términos "maqueto y charnego", cuya denotación negativa está mucho más asumida y establecida por su relación con el nacionalismo vasco y catalán más recalcitrante, industrial y aburguesado; el término "provinciano" goza de muchos seguidores así como de cierta bula mediática. Aceptado como una herencia jacobina y centralista de poder, permite elevar el mentón a sus seguidores a modo de fina soberbia, con tono nasal y dejando caer esa verbigracia altanera como fuente de superioridad. No es preciso tener lengua cooficial para ejercer el nacionalismo local o cierta xenofobia interautonómica. Hasta el momento, en la Comunidad Valenciana no existe - por suerte-, ningún término para todas esas personas humildes y trabajadoras que desde otras regiones de España vinieron a labrarse un futuro a una región, donde las expectativas de una vida mejor les llevó a realizar el esfuerzo del siempre hiriente desarraigo forzado -aunque no perdieran sus raíces- , y que tanto enriquecen a nivel social, económico y cultural. Esperemos que esa tendencia se mantenga, y que las tentaciones de determinado nacionalismo no deriven en aquello que precisamente critica, y acabe ejerciendo un central-jacobinismo valenciano respecto al resto. Con todo, aún estar por explicar el extraño caso del oxímoron izquierda-nacionalismo y sus derivadas. Como bien decía José Mujica, expresidente de Uruguay: "la patología de la izquierda es el infantilismo de confundir los deseos con la realidad". Y en esas estamos, en que determinada izquierda pase poco a poco una adolescencia que parece prolongarse, tal vez demasiado.