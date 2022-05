Fue un día maravilloso el sábado 30 de abril 2022. Por fin pudimos recorrer las casetas y hacer algunas compras en la Feria de Libro de Valencia. Era la primera vez que la familia, Concha, mi mujer, y yo, hacíamos el recorrido mostrando los libros a nuestro nieto Joan de cuatro años: le descubrimos libros que hablaban de pájaros que volaban y que hacían nidos, también le enseñamos otros que contaban historias de niños de distinto color y procedencia social y cultural que compartían pupitres. ¡Una maravilla ¡ Acabada la visita, nos dirigimos al Metro para regresar a casa, jugando, como siempre, a decir en voz alta la marca de los coches aparcados en un nuestro corto trayecto. Joan los distingue ya casi todos, aunque aún se le resiste algunos modelos japoneses o coreanos. Tras una corta espera en el andén, llega nuestro tren, dejamos que la gente salga y subimos al mismo. Concha y Joan que han entrado primero, consiguen asiento. No hay más asientos libres, así que, cerca de ellos, me agarro al asidero que cuelga de la barra para iniciar el viaje de regreso. El tren reinicia su marcha, mientras Joan ya está mirando por la ventana y nos dice que estamos en un túnel. Pronto ocurre algo inusual, inesperado, visto con perspectiva, casi trágico. Un chico se levanta y amablemente cede su asiento. A pesar de su proximidad, pienso que no me habla a mí, que se dirige a alguien situado a mi espalda, tal vez una señora mayor o un anciano, pero no, me mira más cerca y repite el ofrecimiento de su asiento. Se dirige a mí no hay duda. Me quedo un poco aturdido, pero no sé cómo logro reaccionar. Acepto su amabilidad, pero prefiero seguir de pie, firmemente agarrado a la barra, como siempre he hecho. Me miro en los cristales del vagón y soy yo, el de siempre, eso sí con menos pelo, con algunas canas, con gafas desde hace tiempo, con cara de algo cansado, incluso jubilado desde 2017, pero yo no veo una persona mayor. ¡Qué va ¡ Luego lo entiendo todo. Lo que me ha ocurrido a todos nos terminará pasando. Siempre hay alguien que es el primero en darse cuenta que ya somos mayores, alguien que nos trata por vez primera como nosotros siempre hemos tratado a los de más edad. Desde aquí doy las gracias a ese ciudadano anónimo ejemplar. (Torrent)