No se si geográficamente pertenezco a él, pero emocionalmente estoy convencido. Sólo tengo que cruzar la calle; escasos veinticinco metros nos separan, y ya lo siento, lo paseo, que no lo piso.

Es mi destino casi a diario: el quiosco de prensa, la farmacia, el horno, los supermercados, la oficina bancaria, el verdulero, el “todo a euro”, vecinos tomando café, o una caña, o platicando de la vida y sus asuntos, algunos árboles grandes, sencillos parques de compromiso, más cafés, peluquerías, veterinaria, algunas viviendas en reforma, la herboristería, la Asociación de Síndrome de Down…, y, también, en su extremo suroeste la ermita de San Miguel de Soternes, del siglo XV, tímida, blanca y pobre. Seguro que me han faltado muchas personas, pero todas hacen barrio, hasta el último ser vivo: mascotas, aves…

Pasearlo de buena mañana me hace compañía, es como estar en casa. Me complace su populismo tranquilo, comedido, ligeramente mestizo y algo desarraigado; a caballo entre Valencia y Xirivella, junto al barrio de Soternes, del que lo separa esa tierra de nadie (de vehículos) que es la Avenida del Cid, tocando a Mislata y pegadito a la Fuensanta.

La Luz es un barrio relativamente joven, tiene diez años menos que yo. Recuerdo oír hablar de su construcción a finales de los cincuenta. Entonces me lo imaginaba muy lejano, perdido, casi inalcanzable. Hoy vivo junto a él y lo siento cercano, accesible, como una tierra prometida encontrada. No estoy seguro donde pero he leído que se formó en dos fases, con inspiración de sobriedad, acogida y vocación exterior, a la luz; de ahí su nombre.

Y lo mejor de todo: el valor de su Luz no lo marca el precio del gas ni las guerras, lo ponen sus buenas y hospitalarias gentes, y, aunque siempre fluctúa al alza, nadie se queja y somos felices.