Como todo en esta vida, con la libertad, ante su negación pasada, viene, sin pausa ni reposo, su exageración. De no tener la libertad hace algunas decenas, a que todo está permitido.

La libertad es un peligro, una pistola cargada que bajo cualquier excusa se exhibe y se advierte de su poderío, sea con la inclinación política que quieras.

Qué equivocado que está el personal de lo que es la libertad y qué usos y medidas tiene.

Los límites de acciones o constitutivos, no deben de tener una pura y soñada libertad en su utilización, venta o disfrute.

Los actos humanos y su libertad en ellos, hay que normativizarlos.

Mil cosas te acusan de antihumano por alegar de la necesidad de controlar nuestra supuesta libertad por el bien general.

Léanme y opinen sobre la sublime barbaridad, paradoja y esperpento de la democracia actual con la participación de los asesinos, monstruos, deficientes y personas con problemas psicológicos de funcionamiento personal y mental. Es decir, los burros, asnos, despreciables, los de Bildu...y para mi mal, negociando con el gobierno de España...c’est ne pas possible...!

En la democracia ¿puede presentarse Bildu a las elecciones?

Entre cánticos apostólicos, liberadores, superiores, sublimes, te dirán que la libertad de voto y de la presentación a ser votado, es inviolable y pobre de aquel "tirano" que negase la posibilidad de presentarse a cuantos, como y cuando quisieran, a una elección democrática. De los monstruos, ignorantes, despreciables, vomitivos, medio personas que van, cobardemente (por la espalda y sin lucha) asesinando a personas...¿de verdad hay justificación que nos permita actuar con benevolencia ante este monstruo/a que enfundan todo lo más despreciable del ser humano y dejarles gobernar?, ¿de verdad soy un antidemócrata si pienso el impedir la entrada al congreso a aquellos que matan por la nuca o defienden esos actos?, ¿de verdad?....huyan de miedo a y hablemos con seriedad. Es algo criminal que uno solo de Bildu me diga a mi como he de actuar o lleguen a un acuerdo con el país en el qué vivo.

Pues mira no, me salto y maldigo totalmente eso que llamáis libertad. Jamás les permitiría al partido de Bildu presentarse a las elecciones, es esperpéntico que aquella persona que su historial político y profesional, su curriculum, sean los muertos o el apoyo a muertos o torturas inhumanas. ..¡meses encerando y torturando a la gente, dejando muertos por las calles y después cafecito en las cortes...inimaginable, imposible, me cuesta creer en la posibilidad de estos actos.

¡Fascista!, ¡Comunista!¡eso eres! Me dirían...pero tranquilo me quedaría, pues muchos no saben ni el significado de esas palabras. Los ignorantes suelen utilizarlas, son comodines sin sentido, que los pobres niños, niñas que nacieron para estar en la guardería y no en el congreso como nos los encontramos,

Y me reitero, no puede ser que un votante del País Vasco vea el careto de aquel hombre, mujer que mató con un disparo en la nuca a su mujer u hombre, y a este monstruo asesino, deficiente emocional y psicológico le dejen tomar o poner una sola coma en el futuro de los vascos.

Pongámosle límites a la libertad.

La libertad es una bomba explosiva que cada uno le da sus dimensiones, su utilización y su razón.

Que el nombre de la libertad no hunda la relación entre los ciudadanos.

Nunca jamás, el primer sentido de la vida será la libertad, sino será el segundo dentro de un orden establecido.

Improviso, siento, invento, sueño, imagino...mi pensamiento y mis ideas participan de una gran libertad, libres de creación y no sometidas a ninguna imposición. pero solo cuando escribo, sueño, calculo, pienso o imagino.

Pero, lectores, que nunca se nos olvide que la libertad debe de morir bajo los intereses generales y el orden colectivo. Somos muchos, ilusos, debemos de tener orden y convivir en el orden.

