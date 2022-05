Cada vez que un acontecimiento negativo se da en nuestra sociedad, nos muestra la hipocresía del ser humano. Actualmente, nos encontramos ante una guerra que nos toca muy de cerca. Nos sentimos identificados con el pueblo ucraniano y todos nos podemos llegar a plantear que algo así nos pudiera estar pasando a nosotros. Nos llenamos la boca intentando demostrar nuestra inconformidad o desacuerdo que sentimos con los hechos que están pasando. ¿Pero, porque no tenemos la misma consideración con situaciones que no nos resultan tan familiares? Cada día muere gente de hambre en países menos desarrollados o catástrofes naturales acontecen en países al otro lado del planeta. ¿Por qué no nos duelen igual estos hechos que otros? Quizás la cuestión no sea el como reaccionar ante los hechos que se suceden día a día, sino intentar aprender a evitar que dichos sucesos tengan lugar.