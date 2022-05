Una de les coses que resulta més curiosa a l’hora d’analitzar els usos del llenguatge, esdevé l’abús excessiu de determinades expressions i formes verbals. Quan observem -principalment a l’expressió escrita-, referències a allò que es considera propi o autòcton, la utilització de la primera persona del possessiu siga en singular o en plural, sols ser la norma. Aquesta forma de marcar els límits (nosaltres enfront vosaltres), resulta una divisió voluntària per diferenciar el que ve de fora -l’estrany i foraster-; fent una privatització de l’idioma i el territori amb cert aroma de distància i exclusivitat. Més encara, eixa forma de manifestar-se i definir-se en oposició a altres, pot veure’s de forma contradictòria i amb freqüència en aquells que teòricament defenen polítiques públiques i comuns. Llavors, ¿no seria més solidari, col·lectiu i col·laboratiu canviar el «nostre» o «nosaltres» per «tots»? Ben mirat, potser, siga a l’inrevés, és a dir, que eixos usos no es corresponguen amb la ideologia que aparentment es pregona i es presumeix. Ergo, tal vegada millor «tots a una veu». Ramón Puchades Rincón de Arellano. valència.