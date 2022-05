Parece una tontería el uso de la frase “solo se vive una vez” o, de manera más informal como dicen los ingleses YOLO (you only live once), pero la verdad es que es una frase con mucha trascendencia que deberíamos tener tatuada en nuestros corazones.

Tendemos a evitar los eventos y las cosas pensando “ya lo haré mañana” o “no me apetece hacerlo ahora, mejor lo dejo para otro día” Pero, y si no hay un mañana o un otro día? Esa tendencia a dejarlo todo para otro momento suele expandirse en el tiempo y convertirse en un hábito, lo que puede llevar a la evitación total de nuestra vida actual. Por no querer afrontar nuestros miedos, pensamos que es mejor no acudir a esa entrevista, no hacer esa presentación o no hacer ciertas cosas porque, en verdad, a corto plazo nos sentimos bien, pero tienen una repercusión nefasta en nosotros a largo plazo. Cuando tú retrocedes, tu miedo avanza, y cada vez te va ganando más terreno hasta que te ves totalmente paralizado en una esquinita de la que no puedes salir.

Para una vez que vivimos, tengámoslo bien presentes, por qué tenemos que sentirnos limitados por ese matón que es el miedo? Nunca más vas a vivir tu adolescencia, esos momentos increíbles con tus amigos de fiesta, esos viajes inolvidables, esas noches de conversaciones locas. El amor, la diversión, el éxtasis son volátiles, pero también lo son los nervios y la ansiedad. No merece la pena perderse la vida por no tener el valor de afrontar los miedos. Al final, lo único que nos llevamos de esta vida son los buenos momentos.

Luchemos, seamos fuertes y vivamos nuestras vidas plenamente.