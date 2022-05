La emigración de los jóvenes es un fenómeno ya conocido desde hace bastante tiempo en la sociedad española. Un estudio llevado a cabo por Europa Press asegura que más de la mitad de los españoles en edad de encontrar trabajo se plantea abandonar el país con el fin de encontrar una salida laboral acorde con los estudios que ha cursado. La práctica totalidad de ellos buscan en el extranjero la oportunidad de trabajar en aquellas profesiones de las cuales se han graduado y también la posibilidad de vivir independientes económicamente a sus padres, es decir, optar por un salario más digno como profesionales. Ahora bien, ¿qué supone este hecho para los estudiantes? Según mi punto de vista, una desmotivación total. Teniendo en cuenta que al final de la secundaria los alumnos se someten a la prueba de selectividad por la cual una nota determinará la entrada o no a una carrera universitaria, el hecho de establecer tanta presión sobre los estudiantes cuando los mismos ven que no hay futuro laboral en su propio país es un 2 tanto pesimista ; del mismo modo, el Estado invierte mucho en la formación de cada uno de los alumnos. Las universidades les dotan de una gran preparación que luego, al no ser empleada en España, es puesta en “acción” en otros países, principalmente Alemania e Inglaterra. No obstante, la llegada a otros países no les asegura una salida laboral inmediata ya que muchas veces estos emigrantes comienzan como camareros en bares o restaurantes. De todos modos, y aunque no sea tan fácil desarrollar suficientes puestos de trabajo, sería de gran ayuda para todos los jóvenes españoles disponer de un trabajo en su propio país y que, en caso de querer marchar al extranjero, sea por una decisión propia y no por una decisión forzada.