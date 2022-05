Sempre he pensat que un estat com el nostre, és a dir, allò que els polítics anomenen: “estado democrático y de derecho” podia garantir-nos com a mínim, els drets bàsics i fonamentals com el que reconeix la constitució espanyola en l’article 43.1: el dret a la protecció de la salut.

Però mira tu per on, no és tot tan fàcil ni tan bonic perquè només que comences a rascar un poc te n’adones de les greus deficiències que té l’atenció a la salut mental, la germana pobra de la sanitat. I no diguem res de la desagradable sorpresa que t’emportes si compares amb els paràmetres d’alguns països europeus. Esta situació converteix en víctimes a un percentatge important de persones amb patologia mental que són enviades als centres penitenciaris perquè l’estat no té recursos adequats per a atendre’ls en centres apropiats a les seues necessitats. La conseqüència d’este plantejament és l’agreujament de l’estat de salut d’estes persones, com és el que li ha ocorregut al meu fill. Després d’estar més de tres anys empresonat i amb un diagnòstic de patologia mental, hui es troba ingressat en la unitat de psiquiatria d’un hospital. El meu fill té noms i cognoms com també el tenen les personetes que a dia de hui tenen un diagnòstic de malaltia mental i estan en un centre penitenciari. L’estat espanyol, el govern valencià, els polítics i l’administració haurien d’avergonyir-se d’aquesta desafortunada situació, d’haver convertit en víctimes d’un estat sense recursos a estes persones o és que algú pensa que podem ser una societat del segle XXI, moderna i d’avantguarda arraconant als més vulnerables, als qui no tenen veu.