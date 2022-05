Yo era un niño inquieto y feliz, pero tenía mis limitaciones geográficas. Por el norte el cuartel de Zapadores, hacia el este la carbonería del final de la calle, al oeste el cine de verano de la calle Luis Oliag, y por el sur la vía del tren y la avenida Peris y Valero.

El barrio de Ruzafa construido al otro lado de la frontera que marcaba la vía del ferrocarril era más rural que urbano. Esta Ruzafa era la que estaba situada fuera de aquella Ruzafa de fora (exterior a la muralla), el llamado barrio de En Corts; en el que sus vecinos necesitaban cruzar a diario la frontera para ir al cine, al mercado de Ruzafa, a la escuela... Mientras que para saciar las necesidades del alma, apenas tenían que moverse de su territorio; ya que la iglesia de San Gregorio estaba en la, hoy desaparecida, plaza de su mismo nombre y era su centro espiritual y geográfico.

En mis incursiones hacia el límite sur visitaba la bodega de vinos y aceites, por encargo de mi madre, para comprar un octavo del "oro verde"; la vivienda del guardabarrera, cuyo hijo era íntimo amigo mío, y el gran almacén que tenía de todo: El Filero, que nos vendía sus artículos a cómodos plazos, anotados en una pequeña libreta. Y, se me olvidaba, en el chaflán de enfrente, la tienda de marroquinería para carros y caballerías.

En mi búsqueda de aventuras y novedades, descubrí que, tras la Riada, nos iba a visitar nuestro todopoderoso Jefe de estado, y que llegaría por la concurrida avenida de Peris y Valero que, en aquellos tiempos, era la vía de tránsito para llevar a los catalanes y europeos hasta Alicante y el sur de nuestra "piel de toro".

Emocionado por el evento, le dije a mi madre que quería acudir a ver al insigne personaje. Ella, al principio, se excusó diciendo que "tendría muchas tareas domésticas y no podría acudir", y, cuando yo insistí, que "a esas aglomeraciones no le gustaba acudir" y que allí "no se nos había perdido nada"; motivo último que no llegué a comprender en aquel momento.

Llegó el día señalado, y dada mi machacona insistencia, mi madre se quitó el mandil, se atusó el cabello, me cogió con fuerza de la mano, y me dijo: "por no oírte vamos a ir, pero si vemos tumulto, nos volvemos a casa enseguida". Yo asentí con la cabeza y le sonreí con todos mis dientes.

Bajamos los cinco pisos sin ascensor al ritmo de mi madre, llegamos al paso a nivel y tuvimos que esperar al tren, y en cinco minutos más llegamos a la esquina con Peris y Valero, justo en el chaflán de los Almacenes El Filero. "Aquí nos quedamos. No hace falta ir más lejos", me dijo.

Cuando mi madre había repasado todo el escaparate del almacén y comenzaba a impacientarse, se hizo un inesperado silencio urbano, y un rumor de coches potentes surgió desde el oeste de la avenida. Permanecimos inmóviles y expectantes, y mi madre apretó con fuerza mi mano. Un grupo de varios coches negros, precedido por varias motos, pasó raudo ante nuestros ojos y se perdió en dirección al puente del Ángel Custodio.

“¿Lo has visto?”, le pregunté a mi madre. “No he visto nada de nada. Vámonos a casa ¿Ves como no valía la pena?”

Y en eso quedó la visita tan esperada: en un fugaz viaje por la ronda. Yo que esperaba verlo en un coche descapotable, repartiendo caramelos y monedas, como los padrinos en los bautizos. Yo que pensaba oír su voz aniñada y que quería comprobar si se parecía al busto de las monedas de peseta; y ni siquiera había reparado en nosotros.

Mi madre tiró de mi y dijo: “Igual que en Bienvenido, Mister Marshall”. Y tampoco comprendí, entonces, su significado.