Les cartes de Fuster complixen tambe una funcio evangelisadora. Els manaments de la llei fabriana adquirixen forma de “observacions” en la carta a l’escritor d’Alcoi Joan Valls: “…la primera tasca que s’imposa l’escritor valencià sigui la depuració de la llengua”, particularment de: “tendencies dialectalitzants” i “ortografies dubtoses”. Carta on li senyala ad este quí es el cap espiritual de l’orde (Pompeu Fabra) i quíns son els seus “deixebles” de confiança, tots “de formacio catalana”. Manaments que Fuster està obligat a difondre tambe fora del territori valencià. En la carta al gallec Ramón Piñeiro fulmina l’identitat valenciana: “…ustedes y nosotros, gallegos y catalanes”, li diu en nom dels valencians (i l’AVL passejant ara la figura de Fuster per Buenos Aires, Francfort i Nova York...)

Evangelisme tan alluntat de la realitat, i per tant de la ciencia, com ho estava el perseguidor d’obres falses Jaume Riera, al que escriu Fuster, qui “provà” que el Curial e Güelfa va ser una d’elles i quin vertader autor, com sabem, l’ha descobert ara Abel Soler gracies a la metodologia cientifica que demostra que sigué escrita en valencià. La mateixa metodologia que aplicada dins de cinc cents anys conduiria a afermar que Nosaltres els valencians va ser escrit per un català, cosa certa com hui sabem.