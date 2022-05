Me indigna a diario aquella parte de la sociedad de este país que se cree que, por el mero hecho de pagar impuestos, tiene derecho a «todo»: a poder aparcar su coche usando dos plazas, ya sea en la calle o en el aparcamiento del supermercado, cuando yo prefiero hacer maniobra y dejar libre una porque trato de pensar en los demás; a tirar la basura cuando y como les venga en gana, sin respetar horarios y sin separar porque, claro, para eso pagan el impuesto del reciclaje, cuando yo intento cumplir los horarios y separar correctamente mis residuos domésticos... Gente incívica, inteligentísima, egoísta y buena ciudadana porque paga sus tributos, al igual que usted y yo. Esa gente. La que todos los días en las redes sociales, y con una bonita foto, desea los «buenos días a las gentes de bien». Personas que dan por sentado que lo son. Si eso es ser «gente de bien» por favor, no me metan en ese saco.