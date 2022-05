Leo la noticia de que cada doce horas se presenta una denuncia por maltrato infantil con un aumento de un 41 % en la C. Valenciana reclamando sensibilización, formación y un sistema fuerte para identificar y prevenir la violencia contra las niñas y niños. Pretendiendo darles una formación para que sepan identificar cuando son víctimas en la familia. Tengo 74 años y soy padre de 4 hijos y cuatro nietas, y considero que jamás he ejercido violencia sobre ellos, ya que la educación recibida de mis padres fue el respeto a los mayores y aprender al máximo en el colegio, para estar preparado en el futuro para ganarse la vida con el trabajo para cumplir con la familia y no tener que depender de los regalos de nadie, ya que como bien decían mis padres, nadie regala nada de su propiedad, por lo que hay que ganárselo día a día. No me entra en la cabeza lo que se está diciendo de que los padres o familias son maltratadores.