He realizado el tapiz de flor natural durante más de 30 años y mi hijo Miguel Galbis Ibáñez, durante unos 10 años, y que yo sepa los dos seguimos vivos para poder realizar esta obra de tanta tradición en Valencia. El tapiz se empezó a realizar alrededor del año 1905, hasta que hace pocos años se empezó a instalar en la plaza un quiero y no puedo realizado por una empresa alicantina, que nada tenía que ver con todo lo que se había realizado hasta la fecha. No estoy reivindicando el volver a hacer otra vez el tapiz de flor natural, pero sí que me gustaría que se realice por lo menos en Valencia, que siempre ha sido «tierra de artistas» y que se vuelva a valorar como se debe una obra única en el mundo. Miguel Galbis Silvestre. valència.