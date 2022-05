Nos estamos tomando a la ligera la protección contra la covid. Porque el virus no se ve, no se oye, no se huele, pero cuando te toca y te infecta, sí que se siente. Y es en ese momento en el que descubrimos su fuerza perniciosa. Demos gracias a que estamos vacunados y que seguimos llevando mascarillas. Yo que pensaba que era inmune, también he caído a pesar de las precauciones. Aunque los síntomas son débiles, no me he librado del dolor de articulaciones, el insomnio, el dolor de garganta, la fiebre... y poder infectar a otras personas. Sería recomendable que los mayores no bajáramos la guardia; en estos momentos casi la mitad de todos los infectados contabilizados son mayores de sesenta años, y en la última semana han fallecido 212 personas. Superamos ya los 800 casos por cada cien mil habitantes, y sin contar los positivos que damos en casa, como el mío, y que no se comunican públicamente. Los mayores somos más vulnerables que el resto de la población, y seguimos sufriendo los mayores golpes de la pandemia. El hecho de haber vivido más años no es razón suficiente para considerar que nuestras vidas son menos valiosas. No las malbaratemos. Víctor Calvo Luna. valència.