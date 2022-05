Perogrullo era un señor que decía verdades que eran notoriamente sabidas, al parecer lo tenemos ahora en ese ministerio creado para pagar el apoyo dado en un momento determinado y que como lo pagamos entre todos los que no vivimos del cuento no pasa nada. Menos mal que nos han dicho que para ahorrar energía hemos de reducir la velocidad, apagar luces innecesarias, no poner muy fuerte el aire acondicionado, autoconsumo (el que pueda), etc, como somos tontos no lo sabíamos pero alguien ha de justificar su sueldo diciendo cosas notoriamente sabidas. No se cual será ni de quién será la próxima ocurrencia para hacernos ver que trabajan, pero espero que se la piense antes de decirla. Luis Monleón Almela. Paterna.