Como aficionado, es de agradecer que en el baloncesto femenino ya no haya un monopolio de un único club, el Perfumerías Avenida, que lo gana todo y el resto está a años luz... Últimamente se están incorporando más equipos: Girona, Valencia y otros, con posibilidades de competir los títulos y hacer más atractiva la competición...

Bien, introducido esto, vaya por delante que respeto y admiro las buenas cosas que está realizando el Valencia Básket femenino en general y su plantilla, y sobre todo su entrenador, en particular... Como aficionado, mi reconocimiento y gratitud. Dicho lo cual, lo que no se puede hacer es ponerse una venda en los ojos y, con poca objetividad, no reconocer algunos fallos tácticos en los últimos partidos. Por ejemplo, a mi modesto entender, se equivoca Burgos haciendo insistir tanto al equipo en el tiro exterior, sacrificando la opción en la pintura... Sobre todo porque las jugadoras están fallando mucho los lanzamientos exteriores y también los tiros libres... Yo no sé si es por falta de calidad o por falta de horas de trabajo... Las propias jugadoras, individualmente, al margen del periodo grupal de entrenamiento, deberían quedarse para practicar muchos tiros; y si han de mejorar el gesto técnico, pues que alguien especialista la ayude a mejorar y ganar confianza...Además, se da el error, a mi humilde entender, de que las pívots, como Carrera o Gulich sean las encargadas, una y otra vez, sin fortuna, de tirar a canasta desde la distancia, sin que haya nadie de altura en la pintura para recoger los posibles rebotes ofensivos y/o palmear y encestar en segunda acción. Yo creo, insisto, desde mi más profunda ignorancia, pero con sentido común, que cada pívot debiera estar a lo largo del partido, más veces bajo el aro, tanto buscando posibles rebotes ofensivos, palmeos, o canasta bajo el aro ante el pase interior de las Bases o Escoltas... Si Rubén Burgos sigue insistiendo, erre que erre, en que sus jugadoras, que últimamente no están acertadas en el tiro externo, sigan fallando puntos clave en el devenir de los partidos, pues la final versus Avenida se puede acabar en la Fonteta o, como muy tarde, en el tercer partido en la cancha local de P. Avenida. Y yo creo que sería una buenísima oportunidad perdida de magnificar el baloncesto femenino si, otra vez, por enésima vez consecutiva, vuelve a ganar la Liga el Perfumerías Avenida. Que es un equipo digno de admirar; pero cuyo monopolio de títulos empequeñece la competitividad y el atractivo de la competición.

Espero que, inteligentemente y con humildad, el entrenador del equipo femenino del Valencia no se enroque, erre que erre, en una estrategia deportiva que se está demostrando errática... Insisto, repito y ya termino, si el entrenador del Valencia Básquet sigue insistiendo en que sus jugadoras, que últimamente NO ESTÁN ACERTADAS EN EL TIRO EXTERNO, sigan fallando puntos con esos tiros fallados, pues perderán estos Play Off por el título de Liga versus Avenida. A un equipo tan bueno como el Perfumerías Avenida no se le puede dar, encima, la ventaja de no usar las Pívots bajo el aro y de insistir tanto en el tiro exterior que, por lo que sea (falta de confianza o falta de entrenamiento), no está funcionando...

A ver, espero haber sido útil con mi humilde reflexión que para nada está expuesta con ánimo como crítica destructiva; sino todo lo contrario: con buena intención. Espero que el entrenador también se dé cuenta y rectifique; que rectificar es de sabios y no es para nada ninguna bajeza ni menoscabo de autoridad. Todo lo contrario: las jugadoras, que seguro agradecen las muchas buenas cosas que Rubén Burgos ha aportado a la gran proyección del equipo, también agradecerán y valorarán positivamente que el entrenador sea humilde para reconocer errores propios y, sobretodo, de buscar soluciones. Hay mucho que agradecer a Rubén Burgos; pero el mucho halago debilita y a veces también hay que dejar simpatías personales a parte y, con objetividad, decir las cosas que presuntamente no se hacen bien... Saludos cordiales.