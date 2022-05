Dicen que la justicia es igual para todos, cosa que no es verdad. Un ejemplo de ello es lo que le ha pasado a Manuel. Tras una década de batalla judicial, ha conseguido ganar el pleito para recuperar su casa, que le fue sustraída por el banco por impago de una cuota. Pero al ejecutar la sentencia el banco informó al juez que había vendido la vivienda a un fondo hacía años, por lo que según el abogado defensor no se puede pagar la deuda, ni puede recuperarla.

Como ciudadano me pregunto : Cómo es posible que la justicia no responda con antelación a la demanda, si había cambiado de dueño la propiedad, del banco al "fondo de inversión". Puede que uno y otro no cambien el nombre hasta que la propiedad haya sido adquirida por otro propietario, para eludir los débitos que se estén produciendo. En definitiva, la justicia no se aplica igual para todos.