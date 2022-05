Com sols ocórrer en política, els deutes es cobren al llarg termini. La dimissió del conseller d’Educació i la seua possible postulació com a candidat, probablement és més relacionada amb decisions controvertides passades i presents de la seua formació. Donat el fet que el seu partit renunciara al terme nacionalista -en una votació ajustada-, junt el recent acord anunciat per la vicepresidenta del Consell amb el denominat «Acuerdo del Turia», potser han sigut els detonants. Tal vegada si s’analitza ideològicament, la decisió sembla coherent i honesta per part de qui sempre s’ha definit i ha exercit el seu nacionalisme sense amagar-se i de forma oberta. Encara que estem o no en desacord -o molt en desacord- amb les seques polítiques, s’ha de reconéixer que no mercantilitza els seus principis. Ramón Puchades Rincón de Arellano. valència.