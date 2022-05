Justo ahora comienza la época en la que las protectoras de animales notan un aumento en el número de animales que entran a sus instalaciones. Las pobres víctimas del abandono por parte de quienes ellos consideran su familia. En España se abandonan, de media, unos 700 animales domésticos al día. Posibles problemas económicos o falta de tiempo para hacerse cargo de ellos justifican lo injustificable. Dejar abandonado a su suerte a un animal que te ama incondicionalmente. Recuerda que son seres vivos y sintientes, y no un regalo de navidad del que puedes deshacerte meses después, como si de un juguete se tratase. Si tienes un perro o un gato, ámale, sonríele y disfruta de su compañía, amor y lealtad. Ten corazón. Si no te puedes hacer cargo, hay cientos de hogares que le esperan con los brazos abiertos. Por favor, no le abandones. Oscar Martínez Herrera. Sant Joanet