Inmersos en la negociación por el nivel de valenciano necesario para ejercer como funcionario en la Comunidad Valenciana, la actitud del nacionalismo valenciano frente a los socialistas incide en la exigencia del nivel C1 o «mitjà». Curiosamente, cuando se trata del acceso a la función pública -donde las oposiciones mezclan examen y méritos-, se asume un nivel de castellano sin examen ni prueba de nivel. Parece que el hecho de darlo en la escuela y en el instituto es suficiente, y con ello ya existe o se admite implicitamente un nivel subjetivo sin necesidad de prueba. Dins aquest context, el debat sobre el nivell de valencià esdevé contradictori perquè, actualment, és com tractar la pròpia llengua com a estrangera quan ja està implantada a les escoles i al sistema educatiu. En aquest sentit, eixa seria tal vegada la forma més justa d’actuar, o, d’altra banda, l’alternativa d’exigir també un nivell mínim i objectiu de castellà. Donat aquest embolic forcat per part del nacionalisme - i allunyat de la vida cotidiana i les necessitats reals -, es deriva un conflicte d’interessos i poder que res té a veure amb promoure la cultura, afavorir el desenvolupament social i millorar els servicis públics. Apropiar-se de la llengua com a element exclusiu no és propi de qui es promulga progressista. Potser, a més d’abandonar el terme nacionalista, el fet de definir-se d’esquerres també s’ho haurien de fer mirar. Ramón Puchades Rincón de Arellano. valència.