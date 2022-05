Insostenible la situación para el «presidente» del Valencia C.F. A lo intuido, se añaden las pruebas, los hechos. Esa prepotencia y falta de respeto junto con la mala educación tienen un límite. Para ser diplomático las formas deberían ser otras; se trata buscar la paz y no la guerra. Como equipo necesitamos una refundación, un Bar Torino 2022. No podemos seguir así; con una persona como Murthy actuando de intermediario con Lim, se explican muchas cosas. En ocasiones, los jefes alejados de la realidad tienen una idea equivocada de cómo funcionan las cosas en función de quién les informa. Este parece ser el vaso. So, Murthy please go home. Ramón Puchades. VALÈNCIA