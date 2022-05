En este momento, con los ciudadanos confeccionando sus declaraciones sobre la renta (I.R.P.F.), llama la atención que en los recibos del citado I.B.I., que las entidades bancarias deben proporcionar a sus clientes, no figuran los siguientes datos: valor catastral y dirección del inmueble. Ignoro si el problema es de los bancos o de la administración. Pero quien seguro que no tiene la culpa es el ciudadano. En el año 2022 no debieran ocurrir estos hechos. ¿ Será posible que alguien piense y lo solucione? Lorenzo Crespo Andrés. ALBORAIA.