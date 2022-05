Resulta interessant observar com la manipulació intel·lectual i ideològica, utilitza als artistes i les tradicions populars per sublimar-los o menysprear-los d’acord els interessos de torn. Als nostres temps, sembla que Sorolla va ser una manifestació magnificada del «Levante Feliz», i que la llum dels seus quadres és foscor, penombra i sentimentalisme barat; que la paella és un menjar «vulgar» i representa el fet retrògrad i anacrònic d’una societat simple i plana; i que les Falles són les festes del «populatxo», ridícules i brutes sense més significat que cremar per cremar i fer soroll al gust. Llavors, si Sorolla va ser un pintor valencià i universal, la paella ha sigut declarada Bé d’Interés Cultural i Immaterial, i les Falles son Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, jo crec que la AVESE (Associació Valenciana d’Esnobs i Estirats) hauria de denunciar tal aberració promoguda per una regió de meninfots i milhòmens amb ínfules de no se sap que. Ramón Puchades.valència.