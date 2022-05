Hay muchas acciones equivocadas en nuestra supuesta, libre y justa democracia. Una de ellas, y la más importante es el hecho de que los votos sean abiertos, sin limitaciones y con la única salvedad de tener 18 añitos – en los que los planteamientos que tengas, que probablemente cambiaran cuando crezcas.

"El imponer condiciones rompe los principios de las varias democracias" – te dirán, y yo les digo, que, para hacer una democracia, con libertad de realización de los planes de futuro alcanzados para el bien del pueblo, solo serán posible estableciendo condiciones para votar y gobernar.

Saberlo, no todo el mundo está preparado para votar o gobernar.

¡¡¡ohhh!!!, un fascista-comunista queriendo tratar de imponer sus ideas...me dirán los inmensamente ignorantes.

No. Lo que pido y quiero es que todo aquel que con su voto va a condicionar mi futuro y aquellos que vayan a dirigirlo, les exijo unos mínimos, pero no por apologías ni por ideas abstractas, solo por el puro practicismo y condiciones de ejercer el derecho a voto.

Fui a votar aquel día.

La mujer que iba delante iba dejando un olor a vino malo por toda la sala de la votación, con la ropa de dormir entre cartón e iba dando tumbos con su voto en las manos y teniendo muchísima dificultad para encertarlo en la urna, y detrás mío iba un hombre que tenía dificultad para leer el nombre de los partidos y para entender términos simples inscritos en el mismo voto.

Yo, yo solo y yo mismo, impediría y prohibiría el voto a los dos.

Mínimas condiciones mentales psicológicas y mentales para la capacidad de calibrar y juzgar.

En mi democracia, ciudadanos en condiciones pueden votar, sean comunistas, fascistas, liberales, socialistas, nacionalistas, perdidos, locos, interesados...como se quiera, pero lo que le voten, deben de tener unas mínimas condiciones para ejercer su derecho a voto.

No estoy buscando unos votos elitistas, no, pero si unos votos en los que los votantes sepan conscientemente lo que votan, que comprendan y que tengan capacidad de entenderlo y calcular sus consecuencias, que solo es posible con unos conocimientos mínimos y correctos de la realidad.

Nos podrá doler todo lo que queramos, pero es más fácil engañar manejar a los borrachos o ignorantes que aquellos hombres y mujeres con una mínima equilibrio mental y una correcta comprensión e interpretación. de lo que te cuentan, te dicen, te prometen o te vacilan...que haylos, y muchos...

Que un rico alcoholizado no pueda votar con serlo – tras unas pruebas- pero que una mujer pobre – en las circunstancias-, pueda y deba votar por sus condiciones...

No son asuntos elitistas, son condiciones mínimas estructurales para darle un correcto funcionamiento a las ansiadas y esperadas democracias.

No saben Ustedes como me rio cuando me hablan y comparan lo que tenemos actualmente con su supuesto origen, digamos en la democracia griega, la primera.