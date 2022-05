En la antigua Grecia existía un castigo para algunos delitos llamado «ostracismo». Consistía principalmente en hacer el vacío social al inculpado. No se contempla en nuestro Código Penal pero se podría ejecutar si las cadenas televisivas lo aplicaran en algunos casos, pero claro el morbo y la audiencia rosa dan para mucho. No hablar más del llamado emérito, lo siento por la gente que lo jalea pues no sé qué harán para llenar la simpleza de sus vidas u obtener algunas prebendas. Los buenos actos del pasado no pueden tapar los malos posteriores, son de agradecer pero no siguieron una buena trayectoria después. Si la Justicia no puede actuar, el ostracismo sí.