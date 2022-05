«Solo es humor», «no exageres» «si te molesta, vete». Palabras que oigo constantemente a mi alrededor, que van detrás de un repertorio de «bromas». Bromas racistas, machistas, sobre temas delicados como la pedofilia, las violaciones, bromas homófobas. Bromas, en mi opinión, poco graciosas. Aseguran que no hay nada más en el mundo capaz de divertirles. ¿Y dónde está el respeto? A mí, y a mucha más gente, nos incomoda oír estos comentarios que no hacen más que quitarle importancia a sucesos terribles por los que nadie debería pasar. Solo soy una adolescente más de quince años, y no trato de enseñar cómo se educa a una persona, pero... ¿De verdad estamos haciendo bien? ¿Así es el mundo que queremos? No solo en casa, escuelas, lugares públicos, privados, se debería parar esta ola de ignorancia. He sido testigo de cómo muchos profesores escuchaban comentarios de este tipo, sin parar, y ya sea por pereza o porque no creen que valga la pena, dejan que siga siendo así. Yo misma he intentado hacer algo al respecto, pero la humillación y desprecio con el que te miran tus compañeros, solo por querer un ambiente cómodo para todos, es frustrante y muy decepcionante. Esto es más que humor. Es el futuro, y es preocupante. ¿Vamos a ignorarlo? Carla Llamas Risueño. algemesí.