Previo a la manifestación del valencianismo organizada antes del encuentro frente al Celta, el partido había sido declarado de alto riesgo. Pues bien, el comportamiento ejemplar, pacífico, no violento y sin incidentes reseñables magnifica más todavía el efecto y el objetivo de la misma. Esa es la única vía posible para poder cambiar las cosas; rivalizar desde el respeto con el objetivo de abrir una vía de comunicación y así desenrocar una situación que no tiene sentido. Si alguna cosa ens hi ha d’identificar és allò: respecte, exemple i trellat; molt de trellat. Eixe és el camí. Ramón Puchades Rincón de Arellano. VALÈNCIA